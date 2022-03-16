Прокурор МКС Хан вже працює в Україні у справі про воєнні злочини Росії – Зеленський

Слідча група Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже працює в Україні, повідомив у зверненні 16 березня президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, українська влада активізувала роботу, щоб притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини на міжнародному трибуналі.

«Прокуратура України, правоохоронці вже почали цю роботу. Важливим є й початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом із нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави, щоб ті отримали саме юридичну відповідь, законну і конкретну. Говорив сьогодні з прокурором МКС у Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати, тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців», – сказав Зеленський.

Він вказав на обстріли, до яких вдавалися російські війська вночі проти 16 березня – зокрема, по Харкову та Харківській області, узбережжю Одещини, Києву та Запоріжжю.

«Російські війська завдали зараз Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за 8 років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напряму, Київська область та Південь України. Саме ті території, про які російські пропагандисти говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей», – зазначив голова держави.

Президент також згадав про ситуацію в Маріуполі. За його даними, російські військові захопили обласну лікарню інтенсивного лікування, взявши в полон пацієнтів, лікарів та жителів сусідніх будинків, загалом понад 400 людей.

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«І окупанти використовують цю лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто. Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську. Хоча відрізняється – зараз ще підліше», – порівняв Зеленський.

Він знову повторив заклик визнати Росію державою-терористом. Також президент анонсував запровадження щоденної хвилини мовчання за загиблими внаслідок російського вторгнення українцями – як військовими, так і цивільними. Хвилина мовчання планується на 9 ранку кожного дня.

Як очікується, Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня о 17 годині (за київським часом) оголосить рішення про тимчасові заходи у справі «Україна проти РФ» щодо звинувачень у геноциді.