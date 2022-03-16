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У Харкові з початку війни російські військові вбили понад 500 людей – ДСНС

Харків після обстрілів військ РФ, одна з будівель університету імені Каразіна, 2 березня 2022 року

У Харкові з початку війни російські загарбники вбили понад 500 мирних жителів, повідомило 16 березня Головне управління ДСНС України у Харківській області.

«Лише за підтвердженими даними, з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 із них рятувальникам довелося діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалося врятувати 189 людських життів», – ідеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 15 березня, харківські рятувальники витягли з-під завалів 4 людей, двох загиблих виявили під уламками будівель.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

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