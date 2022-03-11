У Харкові через обстріли військ РФ пошкоджено дослідницьку ядерну установку – Держінспекція

У Державній інспекції ядерного регулювання України повідомили, що через обстріл військами РФ майданчика Харківського фізико-технічного інституту пошкоджено дослідницьку ядерну установку.

«В черговий раз Російська Федерація здійснила акт ядерного тероризму. Ввечері 10.03.2022 в черговий раз країна-агресор здійснила бомбардування дослідницької ядерної установки – ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків)», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, установка «Джерело нейтронів» повністю знеструмлена. Є поверхневі пошкодження будівлі.

Інформація про наслідки ушкоджень уточнюється.

«До початку агресії РФ ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24.02.2022 (день вторгнення Росії в Ураїну – ред.) оперативним персоналом ЯПУ «Джерело нейтронів» установка була переведена в глибокий підкритичний стан», – йдеться в повідомленні.

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових і прикладних досліджень у сфері ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

За даними Держінспекції ядерного регулювання, 6 березня в Харківський фізико-технічний інститут вже влучали російські бомби, чим було завдано значних руйнувань та збитків.