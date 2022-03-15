Народний депутат Фельдман пояснив, чому вийшов із ОПЗЖ

Народний депутат Олександр Фельдман у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що вийшов зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя», та пояснив причини свого рішення.

«Останні два роки ОПЗЖ розповідає про необхідність миру і наголошує на важливості домовленостей щодо припинення війни. Який може бути мир, якщо Росія на нас напала і бомбить зараз наші міста!? Вона знищила Харків! Немає більше Харкова!» – зазначив Фельдман.

15 березня зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшло 4 депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

У ОПЗЖ вважають, що вихід своїх депутатів із фракції зумовлений переформатуванням влади всередині неї.

«Це – відповідь депутатів-втікачів на те, що політрада під головуванням Бойка на період воєнного часу підпорядкувала керівнитво фракції та партії під тих, хто залишився в Україні», – так у коментарі Радіо Свобода відреагував на вихід колег із фракції член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, додавши, що має на увазі насамперед Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

Щодо Олександра Фельдмана, то, за словами, Шуфрича, він вийшов із фракції з інших – особистих – міркувань і перебуває в Україні.

15 березня Верховна Рада також позбавила колишнього члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву. Як стверджують у ОПЗЖ, Кива подав заяву про складення мандату за власним бажанням.