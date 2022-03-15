У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 3 п’ятиповерхові будинки – ДСНС

У Харкові 15 березня близько 11:00 внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, в одному з будинків зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без подальшого горіння.

У ДСНС кажуть: 21 людину врятували та 12 евакуювали. Інформації про жертв немає.

Напредодні у Харкові після нічних обстрілів знайшли під завалами тіла 7 загиблих.

За даними поліції, з початку вторгнення РФ в Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.