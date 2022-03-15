У Харкові повністю знищено 600 будинків – поліція

З початку вторгнення РФ в Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей, повідлмила пресслужба Національної поліції.

«Обстріли мирного міста та приміської території не припиняються ні вдень, ні вночі. Харківщина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань. На сьогоднішній день у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей. Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни», – йдеться в повідомленні.

У поліції запевняють, що порядок на вулицях Харкова підтримують патрульні наряди, поліція оперативно реагує на повідомлення про факти мародерства, інші злочини та правопорушення.

Гоолова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов напередодні повідомив, що 14 березня війська РФ продовжили завдавати ударів по житлових масивах Харкова, знищуючи, зокрема, історичний центр. Крім того, обстріли тривали в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Посадовець повідомив, що загарбники під час обстрілів використовували ракетні комплекси «Іскандер».