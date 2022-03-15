У Харкові після нічних обстрілів знайшли під завалами тіла 7 загиблих – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Харкові після нічних обстрілів знайшли під завалами тіла сімох загиблих.

«14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, також близько півночі війська РФ обстріляли торговельні майданчики та житлові будинки в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, яку гасили близько 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Піротехніки напередодні понад 30 разів виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

За даними поліції, з початку вторгнення РФ в Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.