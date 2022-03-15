Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата

Верховна Рада України 15 березня позбавила колишнього члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву мандату народного депутата. Це Радіо Свобода підтвердив депутат парламенту, член фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

За його словами, це рішення підтримало 336 параментарів, а заяву на складання мандату Ілля Кива подав за власним бажанням.

«Для нас питання про позбавлення його мандату стояло зараз дуже гостро. Ми навіть думали зібрати фракцію, щоб обговорити це, але через те, що ми нещодавно виключили Іллю Киву з її складу, ми не мали вже жодних юридичних повноважень зробити щось, щоб позбавити його мандату зараз. На щастя, це питання він вирішив сам», – зазначив Шуфрич у коментарі Радіо Свобода.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила Іллі Ківі про підозру.

Уночі 24 лютого Ілля Кива заявив, що «українському народу потрібне звільнення», а «українці, білоруси, росіяни – це один народ».

Ілля Кива виїхав з України до початку широкомасштабної військової агресії Росії: спочатку його зафіксували у Іспанії, а 28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії.