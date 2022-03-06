Киві повідомили про підозру у державній зраді

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України. Про це вона написала у фейсбуці 6 березня.

«Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде», − йдеться в заяві генпрокурорки.

Ірина Венедіктова вважає, що зібраних доказів достатньо для оголошення підозри.

«Ви зробили все від вас залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулися додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків», − написала вона.

3 березня Іллю Киву офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його на провладному російському «Першому каналі», де він заявив, що «для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин».

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива заявив в ефірі російського телебачення, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

Ще до початку військового вторгнення Росії в Україну Ілля Кива виїхав до Іспанії.