Кива вже у Росії

Народний депутат України із фракції ОПЗЖ Ілля Кива, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, перебуває в Росії і відвідує ефіри провладного російського «Першого каналу», що 28 лютого помітили журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода).

Ілля Кива був учасником спеціального випуску «Першого каналу», присвяченого подіям в Україні – «Время покажет».

В ефірі 28 лютого народний депутат України заявив: «Ніхто з нас у цій студії не міг уявити, що почнеться війна». День нападу він назвав «найстрашнішим днем в історії одного народу – українців і росіян» та заявив, що він стався завдяки «роботі Заходу».

Ілля Кива, який до цього закликав президента РФ «допомогти» Україні, тепер розповідає про дружні відносини між країнами.

«Найскладніший процес зараз не затягнути цю війну, не просякнути одне одного ненавистю. Розумієте? Тому що ось ці трупи з обох боків несуть величезні наслідки. (...) Для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин», – заявив він в ефірі.

При цьому, він продовжив запевняти, що в Україні нібито «є нацизм»: «Сьогодні Зеленський виконує страшну місію: він затягує цю війну. Сьогодні все в Україно просякнуте смертю. Хто сьогодні залишився на Україні (в Україні – прим. ред.)? Мільйони українців, які вірять і знають те, що ми братські сусідні країни. В Україні все просякнуте нацизмом. І це найстрашніше».

Раніше стало відомо, що Кива виїхав з України до Іспанії задовго до повномасштабного російського вторгнення. 14 лютого він записав відеозвернення, в якому повідомив, що повертатися не збирається.

Народний депутат і раніше брав участь в ефірах російських провладних ЗМІ, але дистанційно.

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

Журналісти звернулися до Іллі Киви із запитанням, як давно він перебуває у Росії. Відповіді поки не отримали.

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви з її лав, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутися в Україні». Кива наразі не реагував на інформацію про своє виключення з фракції ОПЗЖ.