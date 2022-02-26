«Провокатор, що заважає миру»: в ОПЗЖ ініціювали виключення Киви з фракції

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви з її лав, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутись в Україні».

«Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Кива), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції», – заявив Бойко.

За його словами, ОПЗЖ виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту та готова допомагати у цьому «усіма силами».

«Вважаємо, що зараз це – єдиний крок для того, щоб зупинити війну», – наголосив Бойко.

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива заявив в ефірі російського телебачення, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

Сам Кива перебуває за кордоном – в Іспанії, – і наразі не реагував на інформацію про своє виключення з фракції ОПЗЖ.