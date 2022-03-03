«Провокатора Киву» офіційно вигнали з ОПЗЖ

Народного депутата Іллю Киву, якого в ОПЗЖ віднедавна називають «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя». Відповідне рішення оголосили під час закритого засідання Верховної Ради 3 березня.

«Про спосіб голосування не можу розказати з міркувань безпеки, але воно було. За виключення Киви проголосувала більшість фракції, що і було оформлено відповідним протоколом. Цей протокол і звернення фракції ОПЗЖ стали підставою для оголошення спікером рішення про виключення Киви», – розповів Радіо Свобода член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви ще 26 лютого, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутися в Україні».

Сам Кива 2 березня назвав це рішення фракції заангажованим, а Бойка – «зрадником» і «агентом англійської розвідки».

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива заявив в ефірі російського телебачення, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

Ще до початку військового вторгнення Росії в Україну Ілля Кива виїхав до Іспанії, а вже 28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його на провладному російському «Першому каналі»: у спеціальному випуску, присвяченому подіям в Україні, – «Время покажет».

Під час цього ефіру Кива заявив, що «для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин».