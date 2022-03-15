У Раді розповіли, скільки депутатів перебувають за кордоном у час війни

Близько 20 народних депутатів перебувають за кордоном у час війни. Про це в ефірі марафону українських телеканалів заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

«По фракціях конкретизувати не буду. Це депутати, які і до цього мали непатріотичні прояви, голосування. Ми знаємо їхні прізвища», – зазначив він та додав, що таких народних депутатів потрібно «саджати, а не давати їм політичну оцінку».

При цьому Олександр Корнієнко наголосив, що наразі 9 парламентарів перебувають поза межами України через те, що представляють її на засіданнях ПАРЄ.

«Вони у відрядженні, вони повернуться», – сказав Корнієнко.

На фото – народні депутатки, які наразі перебувають у відрядженні.

Наразі офіційно відомо про щонайменше двох народних депутатів, які у час війни перебувають поза межами України: це представник «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Столар та вже колищній її член Ілля Кива.

У коментарі Радіо Свобода Вадим Столар пояснив, що виїхав з України ще до початку широкомасштабної військової агресії Росії і наразі перебуває у Варшаві, де займається запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу.

«Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України», – повідомив Радіо Свобода народний депутат.

До початку широкомасштабної військової агресії Росії в Україні виїхав і Ілля Кива: спочатку його зафіксували у Іспанії, а 28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії.

За кордоном може перебувати і ще один представник ОПЗЖ Віктор Медведчук, який утік з-під домашнього арешту. Однак точне місце перебування Медведчука наразі не встановлене.

Ще один народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак виїхав з України ще торік. На момент вильоту щодо нього, трьох його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. Відтоді Козак в Україну не повертався.