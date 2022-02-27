Медведчук утік – Геращенко

Депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук (фракція «Опозиційна платформа – За життя») втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Це 27 лютого підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і територіальна оборона Києва поговорить з ним начистоту. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то решту життя він проведе в РФ разом із Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко (дружина політика – ред.) поспіхом утекла з України через Білорусь», – написав у фейсбуці Геращенко.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».