Підсанкційний нардеп Медведчук розповів, де взяв гроші на ремонт свого палацу

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат України Віктор Медведчук пояснив, за які кошти ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці під час дії санкцій стосовно нього та його дружини Оксани Марченко. За словами політика, він розраховується готівковими коштами.

Про це Віктор Медведчук повідомив, відповідаючи на запитання журналістки Радіо Свобода Власти Лазур.

«Ви відкрийте декларацію і подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих у відповідності з діючим законодавством. І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію – ред.), дивитесь – і питань у вас не буде. Все нормально. У відповідності з законом», – зазначив політик.

За словами заступника голови громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Сергія Миткалика, якщо Віктор Медведчук витрачав власні готівкові кошти, він мав би у десятиденний термін подати декларацію про суттєві зміни майнового стану. Тобто повідомити про витрати готівки на ремонт будинку.

«Ремонт – це видаток. Якщо Віктор Медведчук з власної кишені платив за щось одним платежем більше 113 тисяч гривень у 2021 році, то зобов'язаний подати суттєві зміни до майнового стану», – пояснює Миткалик.

Однак на сайті НАЗК відсутня декларація Віктора Медведчука про такі зміни майнового стану.

«Жодні санкції, санкції жодної країни не можуть стосуватися «кешу», тому Медведчук може вільно користуватися готівковими коштами на власний розсуд. За будь-які послуги можна розрахуватися «кешем», – пояснив у коментарі «Схемам» інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Відповідно до останньої поданої щорічної декларації, Віктор Медведчук має 85 тисяч доларів готівкою, його дружина Оксана Марченко – 1,4 мільйона євро готівкових коштів.

11 листопада «Схеми» показали креслення будинку Віктора Медведчука – плани масштабного перепланування та реконструкції, які, як виявилось, тривали і після введення санкцій щодо політика. Ці санкції, за словами дружини політика, настільки суворі, що позбавили родину елементарних благ.

Відповідно до оприлюднених документів, маєток Віктора Медведчука складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення. Зокрема є шубосховище, церква, секретна кімната.

Після публікації розслідування в публічній кадастровій карті (електронний сервіс Держгеокадастру) перестали відображатися відомості щодо власників земельних ділянок, на яких розташовані маєтки родини (на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці).

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій Завадський зазначив, що це зробили, «щоб не вчинялися будь-які дії в частині переоформлення прав», оскільки, «згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука».