Шубосховище, церква, секретна кімната: Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій палац – «Схеми»

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» народний депутат Віктор Медведчук після введення проти нього санкцій продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці.

Про це йдеться у розслідуванні «Палац кума Путіна» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Вперше «Схеми» зафіксували на відео масштабні ремонтні роботи у травні цього року. На той час указом президента вже було введено в дію рішення РНБО про санкції відносно політика та його дружини Оксани Марченко, яким передбачено, зокрема, «блокування активів та обмеження торговельних операцій».

Відео, зняте журналістами вже у листопаді, зафіксувало суттєвий прогрес у ремонтних роботах. Додатково «Схеми» отримали у своє розпорядження креслення – плани повної реконструкції та перепланування палацу Медведчука площею більше двох тисяч квадратних метрів. Згідно з цими документами, приміщення тут відведені, зокрема, під шубосховище, сервізну, склади картин та суконь, секретну кімнату тощо. Медведчук на запит журналістів не відповів.

У травні 2021 року, коли Віктор Медведчук вже перебував під санкціями та був обмежений у фінансових операціях, журналістам з висоти вдалось зафіксувати, як на штучній водоймі на території маєтку політика у Пущі-Водиці спустили воду, а довкола будинку встановили риштування.

У листопаді, як засвідчили кадри з дрону, частина ремонтних робіт завершилась. Довкола фасаду вже не було будівельного риштування. Закінчили бетонувати доріжку і майже завершили зведення нової альтанки у дворі.

Додатково журналісти «Схем» отримали від власних джерел креслення будинку Віктора Медведчука – плани масштабного перепланування та реконструкції, які, як виявилось, тривали і після введення санкцій щодо політика.

Відповідно до документів, маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення.

На цокольному поверсі – кімната для покоївок та чоловічий і жіночий житлові блоки. Тут же – складські приміщення: для шуб, для картин, для килимів, для валіз, для скатертин, окремий гардероб для суконь. Також є зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн з приміткою «узгоджується із замовником» і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як «склад ялинкових іграшок».

На першому поверсі, згідно із кресленнями, в лівому крилі – рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня і сервізна. У крилі навпроти – кабінети Оксани Марченко та Віктора Медведчука. «Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є «хитринка» – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала», – повідомляють журналісти.

Тут же – ще одна масажна, а також сауна, хамам, кімната відпочинку і басейн довжиною більше 18 метрів.

Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова кімната та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана. Зрозуміло, що з персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них – балкон камінної зали та балкон басейну.

Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації Медведчука 227 ікон). Церква межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – «багатофункціональна».

«Схеми» нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Журналісти відзначають, що їм не вдалося встановити, у який спосіб відбувалася оплата за проведення ремонтних робіт будинка, які продовжувалися і під час дії санкцій відносно Медведчука і Марченко.

«Попри те, що джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, ми так і не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичні осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак одна із версій – могли платити готівкою. На запит журналістів Віктор Медведчук не відповів», – ідеться в матеріалі.

Раніше дружина політика Оксана Марченко публічно розповідала, що їхнє подружжя живе «просто і невибагливо». «Мені хочеться розповісти усьому світу, яка ми проста класна родина. Ми невибагливі. Хто нас знає – у нас все просто», – заявляла дружина Віктора Медведчука у березні 2021 року після введення санкцій РНБО.

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Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав йому цей запобіжний захід.

У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень. Народний депутат наголошує, що все було легально.

У СБУ повідомили, що з матеріалами іншої справи про держзраду та замах на розграбування національних ресурсів, за якою суд узяв його під особисті зобов'язання, народний депутат і його адвокати продовжують ознайомлюватися.

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Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Санкції, зокрема, передбачають: блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону на виведення капіталу з країни, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.