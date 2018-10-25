Кримський газ із анексованого чорноморського родовища видобуватиме фірма, пов'язана з Медведчуками – «Схеми»

В анексованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука. Про це йдеться в новому розслідуванні Максима Савчука «Газовий партнер кумів Путіна» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

​Журналісти дослідили структуру власності російської фірми «Новые проекты», якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також – ділові зв'язки її директора Антона Дорноступа.

​​З'ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ – єдиний засновник іншої російської фірми – «Главнефтесервис», яка на 100% володіє «Новыми проектами», де сам Дорноступ працює на посаді директора.

Обидві компанії, відповідно до російських реєстрів юросіб, прописані за адресою масової реєстрації у Москві. За цією ж адресою, як з'ясували «Схеми», зареєстровані фірми, пов'язані з колишнім російським чиновником Валерієм Паком та родиною Медведчука-Марченко.

​Валерій Пак працював на посаді заступника міністра природних ресурсів та очолював Федеральне агентство з користування надрами, а після звільнення з державної служби у 2015 році працює директором у «НЗНП Трейд».

«Схеми» довели, що ця фірма контролюється кумою Володимира Путіна Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука. Після виходу розслідування журналістів це підтвердив і сам Віктор Медведчук.

Антон Дорноступ є співзасновником іще декількох російських компаній, які, згідно з російськими бізнес-реєстрами, також пов'язані з родиною Медведчука-Марченко.

​Таким чином, Антон Дорноступ пов’язаний не лише з родиною Валерія Пака, який працює на родину Медведчуків-Марченко, а й безпосередньо з фірмою, якою володіє українська телеведуча Оксана Марченко та керує її чоловік – проросійський політик з України Віктор Медведчук.

«Схеми» також зацікавилися особою Антона Друноступа, власника «Новых проектов», інтереси якого взявся лобіювати сам прем'єр-міністра Російської Федерації. Так, журналісти дізналися, що Дорноступ почав цікавитися газовим бізнесом тільки у грудні 2015 року. А до того він торгував м’ясопродуктами у Оренбурзькій області та був зареєстрований як фізична-особа підприємець (ФОП).

​​Про те, що приватна російська компанія «Новые проекты» отримала російську ліцензію на розвідку й видобуток нафти й газу на шельфі анексованого Криму стало відомо на початку березня цього року. Тоді видання «Коммерсант» писало, що після анексії Криму Росія спростила умови переоформлення документів та ліцензій, виданих Україною, для діяльності на півострові, завдяки чому «Новые проекты» Дорноступа і змогли отримати дозвіл. Деякі джерела видання називали ймовірним власником фірми українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

«Схеми» ж з'ясували, що за газовим бізнесом «Новых проектов» у Криму може стояти родина кума президента Росії Путіна – Віктора Медведчука.

Наприкінці минулого року «Новые проекты» повідомили «Роснедра», що в 2017 році мають намір скласти план пошуково-розвідувальних робіт на ділянці «Глибока». Протягом восьми років компанія хоче пробурити пошукову свердловину.

На ділянці «Глибока», за попередніми даними, може бути до 8,3 млн тонн нафти та 1,4 млрд кубометрів газу.

Експерти нафтогазового ринку в коментарях російським ЗМІ говорять, що «Новые проекты» – взагалі невідомий гравець у галузі. У компанії немає відповідного обладнання для дослідження шельфу та буріння свердловин. Інші ж компанії навряд чи їй у цьому допоможуть, остерігаючись західних санкцій.