Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід в одній зі справ

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Вікторові Медведчуку у кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей народному депутатові України.

Суд 2 листопада ухвалив рішення відпустити Медведчука під особисте зобов’язання замість домашнього арешту.

«Суд задовольнив клопотання частково, поклавши на підозрюваного всі зобов’язання, крім носіння електронного браслета. Запобіжний захід обрано до 31 грудня 2021 року включно», – повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Офісі генпрокурора.

«Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу», – заявив Медведчук журналістам після завершення засідання суду.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив, що в підозрюваного у державній зраді народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука закінчився граничний термін перебування під домашнім арештом в одній зі справ.

«Прокурори Офісу генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України. Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим», – пояснили в ОГП.

За повідомленням, єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків.

В Офісі генпрокурора нагадали, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав йому цей запобіжний захід до 7 грудня 2021 року.

У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.