Гонтарева прокоментувала можливу причетність НБУ до «справи Медведчука» за її керівництва установою

Національний банк України забороняв розрахунки на тимчасово окупованих територіях України, і тільки в цьому контексті народний депутат Віктор Медведчук міг говорити про НБУ. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.

«Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки на окупованих територіях, НБУ заважав всім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські і небанківські установи, у всіх забрав ліцензії. Я жодного разу Медведчука не бачила і не чула», – сказала Валерія Гонтарева.

На думку Гонтаревої, вона заслуговує «нагороди», а не звинувачень у котексті подій 2014 року.

«І замість того, щоб нам всім працівників НБУ того часу видати медаль «Герой України», тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а на наступний день захопили луганське відділення. І як ми там билися... Я памятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч з головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов в змову», – зазначила ексголова НБУ.

8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Перед цим генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку – ця підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Повне інтерв’ю з Валерією Гонтаревою дивіться і читайте на платформах Радіо Свобода 26 жовтня.