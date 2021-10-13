Медведчук, «зрада», вугілля з ОРДЛО і мільярд гривень: чого чекати від справ проти кума Путіна

Нова підозра в державній зраді та в сприянні тероризму, вимога прокуратури про арешт або ж мільярдну заставу. Так розвиваються події навколо депутата Верховної Ради, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який вже є підозрюваним за кількома статтями та перебуває під домашнім арештом. Активізація судових процесів проти Медведчука продиктована передовсім політичними мотивами, а не лише появою нових доказів проти нього, стверджують і експерти, і представники різних «таборів» опозиції, опитані Радіо Свобода.

Більшість із них прогнозує, що судова тяганина буде тривалою.

Прокуратура оскаржить в апеляції запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам та якого Печерський суд Києва залишив під домашнім арештом. Прокуратура вважає такий запобіжний захід недостатнім, враховуючи тяжкість обвинувачень проти нього. І вимагатиме взяття під варту або застави на рекордну суму – один мільярд гривень.

Про це повідомили ввечері 12 жовтня в пресслужбі Офісу генерального прокурора, підсумовуючи вечірнє засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку.

«Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначено в повідомленні.

Раніше Медведчуку вручили клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у вигляді одного мільярда гривень. Медведчук заявив, що не має таких коштів, адже його рахунки заблоковані.

Лідер ОПЗЖ відкидає будь-які звинувачення у свій бік і називає справу проти нього політичною.

Медведчук і справи проти нього: що треба знати

Віктора Медведчука вважають одним із найвпливовіших проросійських політиків: він очолює другу за розміром фракцію Верховної Ради – ОПЗЖ. Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна та регулярно зустрічався з ним в період російської гібридної агресії проти України.

Віктор Медведчук раніше очолював й інші політичні проєкти, такі, як СДПУ(о), та навіть був головою Адміністрації другого президента України Леоніда Кучми.

В період бойових дій на Донбасі Медведчук брав участь у переговорах про звільнення українських полонених, використовуючи, зазначають фахівці, свою близькість до Путіна.

19 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент України Володимир Зеленський. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

У травні-червні 2021 року журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.info оприлюднили серію розслідувань «Плівки Медведчука». Журналісти навели отримані з «неназваних джерел» записи розмов з голосами, один з яких схожий на голос Медведчука, та зробили їх аналіз. Один із епізодів, про які там йдеться: Віктор Медведчук влітку 2015 року відклав на декілька місяців погоджений обмін полоненого захисника Донецького аеропорту Андрія «Рахмана» Гречанова на російського військового Володимира Старкова: принаймні такий висновок зробили журналісти-розслідувачі. Крім Медведчука, на плівці чутно голоси, ймовірно, російських посадовців та представників російських гібридних сил на Донбасі. Також нібито Медведчук (у записах) неодноразово згадує тодішнього президента України Петра Порошенка, однак розмов Медведчука та Порошенка на цих записах немає.

оприлюднили серію розслідувань «Плівки Медведчука». Журналісти навели отримані з «неназваних джерел» записи розмов з голосами, один з яких схожий на голос Медведчука, та зробили їх аналіз. Один із епізодів, про які там йдеться: Віктор Медведчук влітку 2015 року відклав на декілька місяців погоджений обмін полоненого захисника Донецького аеропорту Андрія «Рахмана» Гречанова на російського військового Володимира Старкова: принаймні такий висновок зробили журналісти-розслідувачі. Крім Медведчука, на плівці чутно голоси, ймовірно, російських посадовців та представників російських гібридних сил на Донбасі. Також нібито Медведчук (у записах) неодноразово згадує тодішнього президента України Петра Порошенка, однак розмов Медведчука та Порошенка на цих записах немає. Пізніше, у кримінальних справах проти Медведчука, Порошенка допитували як свідка.

Починаючи з травня, Віктору Медведчуку висувають підозру у скоєнні кількох злочинів: ідеться про посягання на територіальну цілісність України, про спробу розкрадання природних ресурсів, про передачу таємної інформації російським спецслужбам, а також про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Підозра за останнім епізодом – оголошена 8 жовтня. Слідство вважає, що Медведчук взяв участь в організації схем, за якими вугілля з окупованих шахт Донбасу через Росію постачалося на українські державні підприємства. СБУ виклала аудіозаписи розмов, в яких ідеться про цю схему.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до «вугільної схеми Медведчука». У відповідь на це партія «Європейська солідарність», очолювана Порошенком, звинуватила Баканова у брехні та у «спробі… реанімувати давній фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком».

повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до «вугільної схеми Медведчука». У відповідь на це партія «Європейська солідарність», очолювана Порошенком, звинуватила Баканова у брехні та у «спробі… реанімувати давній фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком». 11 жовтня Медведчуку вручили клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу: ідеться про тримання під вартою або альтернативу – заставу розміром в один мільярд гривень.

Кримінальне переслідування Медведчука: чому події прискорилися?

Події, участь у яких інкримінують Віктору Медведчуку та його оточенню, розгорталися в період з 2014 року. Однак перші підозри Медведчуку були висунуті лише у травні 2021 року. До цього потрапляли на лаву підсудних лише люди з оточення цього політика – як це було у «справі Рубана-Савченко» у 2018 році.

Втім, активізація кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, збіглася в часі з резонансом від журналістського розслідування про офшори, які пов’язали з Володимиром Зеленським та його оточенням (в ОП та в ОГП запевнили, що в цих даних немає нічого нового і що вони, навпаки, свідчать про непричетність Зеленського до бізнесу після обрання його президентом), а також з розголосом від нападу на знімальну групу програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління державного «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

Тому частина політиків та експертів говорить саме про політичні причини нового витка справ проти кума Путіна та лідера найбільшої проросійської партії в Україні. Втім, політики з різних «таборів» по-різному тлумачать ці нібито політичні мотиви влади.

Нестор Шуфрич, соратник Медведчука в ОПЗЖ та голова парламентського комітету зі свободи слова, бачить у останніх подіях спробу влади вплинути як на Росію, так і на Захід, а також «відволікання уваги від тих проблем, які є» в Україні.

Це невдала спроба продати Медведчука росіянам, показуючи, що «ми вам покажемо», і з іншого боку – американцям: «ви ж бачите, що ми воюємо з другом Путіна»

«Це і «офшорний скандал», і ситуація з Разумковим, і отруєння Антона (директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що в організмі Антона Полякова було виявлено метадон, триває розслідування – ред.). Провал з антиковідними усіма діями. Крім того, ми бачимо напругу із Сполученими Штатами у питанні призначення антикорупційного прокурора. І от фактично така невдала спроба продати Медведчука, з одного боку, росіянам, показуючи, що «ми вам покажемо», і з іншого боку – американцям, що «ви ж бачите, що ми воюємо з представником і другом Путіна», – заявив Нестор Шуфрич в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

Депутат називає справу проти лідера своєї партії «абсурдною», оскільки Медведчук, на його думку, лише «посприяв у 2014 році, виключно контактами по телефону, щодо поставок українського вугілля з державних підприємств на державні електростанції».

Шуфрич згадує і про те, що у цій справі не оголосили підозру попередньому президенту Петру Порошенку, хоча «суспільство якраз чекало на розслідування стосовно Порошенка».

Зі свого боку депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв вважає, що одна з цілей нинішньої активізації судових процесів проти кума Путіна – саме переслідування Порошенка. Але він вбачає в цьому й намагання влади відвернути увагу від власних провалів.

Лише з’явилася тема «вагнерівців» – як Медведчук одразу опиняється на лаві підсудних. Але потрапляє не в СІЗО, а їде на віллу і сидить там «під палацовим арештом»

«Чи не є це простим піаром? Простежимо, коли активізуються справи проти Медведчука. Лише з’явилася тема зриву операції проти «вагнерівців» – як Медведчук одразу опиняється на лаві підсудних. Але за підозрою в державній зраді він потрапляє не в СІЗО, як передбачає закон, а їде на віллу і сидить там «під палацовим арештом», – наголошує депутат в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. – Щойно з’явилася інформація про офшори, про недекларування і відмивання грошей (з яким пов’язують Володимира Зеленського, керівника СБУ Івана Баканова та олігарха Ігоря Коломойського – ред.) – знову чомусь вилазить справа Медведчука. Вже маємо погану політичну прикмету: «Чим частіше виникатимуть проблеми в Зеленського та в (голови Офісу президента) Андрія Єрмака – тим частіше виринатиме справа Медведчука».

Експерти, з якими поговорило Радіо Свобода, виділяють три групи ймовірних чинників, які спричинили пожвавлення прокуратури та СБУ в справах проти Медведчука:

політичні цілі президента і його оточення;

вплив Заходу, який зацікавлений в тому, щоб Україна протистояла російській загрозі;

знайдені реальні факти і докази, які передбачають кримінальне переслідування Віктора Медведчука.

Нині на ситуацію навколо лідера ОПЗЖ і кума Путіна впливають всі ці чинники одночасно, пояснює Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.

Медведчук і оточення «торгували» гаслами, які подобаються Кремлю, а в обмін на це отримували від Росії преференції у бізнесі

«Тут є всі три чинники. Медведчук та його однопартійці проводили політику, яка не мала стосунку до України. Вадим Рабінович у парламенті співав «Вставай, страна огромная...», Ілля Кива розповідав російським федеральним каналам, що в Україні – «фашисти». Вони зрозуміли, що в Україні вони вже ніколи не зможуть увійти до парламентської коаліції. Тобто Медведчук і оточення «торгували» гаслами, які подобаються Кремлю, а в обмін на це отримували від Росії преференції у бізнесі. Частина цього бізнесу, як стверджує українське слідство, пов'язана з окупованою частиною Донбасу», – пояснює Олеся Яхно.

В цій ситуації Україні треба мати чіткі докази провини Медведчука і якісно доводити її у суді, «інакше цей проросійський політик не буде засуджений і потім розповідатиме, що став об'єктом політичного переслідування», попереджає Олеся Яхно: «Без доказів ці справи виглядатимуть так, ніби Офіс президента хотів прибрати свого конкурента».

Вона згадує і про факт затримання радника колишнього міністра енергетики України, якого слідство вважає причетним до схем, в яких звинувачують Медведчука – а саме: пов’язує з торгівлею вугіллям з російськими угрупованнями на Донбасі. Активізація справи проти лідера ОПЗЖ могла бути викликана саме появою нового фігуранта справи, який дає свідчення, визнає вона. ​

Раніше політолог Віктор Небоженко в інтерв'ю DW зауважив, що кримінальне переслідування Віктора Медведчука та ОПЗЖ триває «під тиском Заходу».

Олеся Яхно спростовує це, зауважуючи, що мета впливу Заходу – не конкретні персоналії, а процеси, які тривають в Україні: проведення реформ, протидія російському гібридному впливу тощо.

В Україні давно назріла необхідність протидіяти російському впливу – і це є головним рушієм справ проти Медведчука, говорить Радіо Свобода голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Кримінальне переслідування цього проросійського політика – це вже питання принципу

«Останні заяви Баканова та Венедіктової, оголошення чергової підозри Медведчуку та пропонована прокуратурою застава в один мільярд гривень – ці речі дуже показові. Як виглядає, слідство має не лише записи розмов, але і важливого свідка. Але тут є чіткі політичні мотиви. Бо кримінальне переслідування цього проросійського політика – це вже питання принципу, – говорить Фесенко. – Декілька років тому розслідуваннями щодо Медведчука взагалі не займалися, і нарешті ми бачимо кроки вперед».

Віктор Медведчук є найбільш проросійським політиком в Україні, саме тому влада і сама, без будь-якого впливу Заходу, зацікавлена в його кримінальному переслідуванні, зауважив у коментарі Радіо Свобода засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Щодо таких людей є консолідована позиція суспільства, що це – зло

«Медведчук – максимально проросійський політик. В Україні це є певним тригером. Українці охоче підтримають всі дії проти такого підозрюваного, навіть у випадку, якщо вони порушуватимуть чинне законодавство. Щодо таких людей є консолідована позиція суспільства, що це – зло. І якщо політичний лідер починає воювати проти зла, його підтримують», – пояснює експерт нібито інтерес Банкової.

Що далі?

Опозиційні політики з різних таборів не виключають, що справи проти Віктора Медведчука отримуватимуть «друге дихання» щоразу, коли влада матиме потребу перекрити інші, негативні для неї інформприводи.

Втім, це не означає, що Віктор Медведчук обов’язково програє суди й піде за ґрати, попереджає Володимир Ар’єв.

Судитися з Медведчуком важко, це я знаю по собі

«Все базується лише на записах його розмов. І слідчим доведеться зв’язати ці розмови з доказами, з реальними фактами. Інакше це складно буде довести. Медведчук є юристом. І, судячи з його декларації, може найняти найкращих юристів. Судитися з ним важко, це я знаю по собі», – пригадує Ар’єв свій власний досвід судового протистояння з Медведчуком.

Перебіг справ проти кума Путіна залежатиме не лише від фактів, які стали відомі про нього, а й від якості слідства, пояснює Радіо Свобода юристка «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук.

«Важливо, якими будуть докази, представлені в суді. Самого факту протиправного діяння недостатньо для вироку, потрібна якісна робота правоохоронних органів. Але я вже бачу тривожні дзвіночки, – каже юристка. – Пригадайте санкції проти пов'язаних з Медведчуком АЗС мережі «Глуско». Все їхнє пальне було заарештоване. Але зараз воно вже продається під іншими торговельними марками. Це показує якість слідства і те, що може відбуватися за іншими провадженнями проти Медведчука та його оточення».

Олександр Лємєнов, зі свого боку, говорить про високу ймовірність затягування цих кримінальних проваджень.

Це буде максимально «довгограюча» історія, що триватиме аж до наступних президентських виборів

«Чим все завершиться? Думаю, що це буде максимально «довгограюча» історія, що триватиме аж до наступних президентських виборів, і Зеленський намагатиметься збирати на ній електоральні бонуси. Але, на мою думку, якщо там є склад злочину – тоді скоріше передавайте до суду і розглядайте це в судовому порядку», – каже експерт.

Судячи іх минулих заяв Медведчука та записів його розмов, Олександр Лємєнов не виключає, що в його діях дійсно міг бути склад злочину, оскільки кум Путіна і його оточення не стримували себе і «були впевнені, що вже починається реванш».

«Я припускаю, що це може стати однією з цілей «Зе-команди», – наголошує представник StateWatch.

Експерти про прізвище Порошенка у справах Медведчука: «Це не заради правосуддя, а щоб вбити політичного конкурента»

Чи з’явиться у цих провадженнях ще один підозрюваний – Петро Порошенко?

Володимир Фесенко бачить цілком реальний ризик для колишнього глави держави:

Є конкретний ризик, що «справа Медведчука» може трансформуватися у «справу Медведчука – Порошенка»

«Судячи з заяв Баканова і Венедіктової, є конкретний ризик, що «справа Медведчука» може трансформуватися у «справу Медведчука – Порошенка». Вони говорять про ймовірне залучення грошей НБУ для схеми постачання вугілля з ОРДЛО. Але питання в тому, чи зможуть це довести».

Олександр Лємєнов не виключає, що слідство може знайти докази причетності експрезидента до цього.

«Ми пам'ятаємо минулі справи проти Порошенка, які реєструвалися, зокрема, за заявами (юриста Януковича Андрія) Портнова. Як я і припускав, всі вони розвалилися: це було юридичне сміття. Що ж до останньої справи – то я не виключаю, що там можуть знайти докази провини Порошенка. Але команда Зеленського підтримуватиме цей процес не заради здійснення правосуддя, а зовсім з іншою метою: щоб вбити свого політичного конкурента», – попереджає експерт.

Так само пояснює появу прізвища Порошенка у справі Медведчука Олеся Яхно. Але вона попереджає, що ці дії можуть спрацювати за «принципом бумеранга».

Зеленський має розуміти, що переслідування експрезидента – це прецедент. І його можуть використати й наступники Зеленського

«Як і більшість справ, які порушені проти Петра Порошенка, а потім закриті – це тиск. Його мета – усунути партію «ЄС», яка має європейське спрямування, з цієї ніші. Чи вдасться прив'язати справу до Порошенка – залежить від зібраних доказів... Але Зеленський має розуміти, що переслідування експрезидента – це прецедент. І його можуть використати й наступники Зеленського. Тож йому варто про це подумати», – закликає експертка.

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку . Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту лідеру «Опозиційної платформи – За життя». Прокуратура заявила, що оскаржить запобіжний захід Медведчуку. На думку прокурорів, такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори оскаржуватимуть його в апеляційному порядку і наполягатимуть на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

До цього засідання суду Медведчук уже перебував під домашнім арештом у іншій справі.

Віктора Медведчука вже підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення. Серед висунутих йому раніше звинувачень є замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.