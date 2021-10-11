Напад на «Схеми» в «Укрексімбанку»: Євгену Мецгеру та Володимиру Пікалову обрали запобіжний захід

Голосіївський районний суд міста Києва обрав для нині відсторонених голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова запобіжний захід – нічний домашній арешт. Таке рішення 11 жовтня ухвалила суддя Олександра Колдіна. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з засідання суду.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

4 жовтня під час інтерв’ю Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося розслідування про видачу кредиту «Укрексімбанком» бізнесмену, одна з компаній якого працює у так званій «ДНР». Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

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8 жовтня у коментарі журналістам голова Наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко повідомила, що Володимир Пікалов був відсторонений з посади.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Тоді підозру за цією статтею оголосили Мецгеру та Пікалову.

8 жовтня Євгену Мецгеру та Володимиру Пікалову повідомили про нові підозри – у незаконному утриманні людей. Також про підозру повідомили третього учасника нападу – керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігора Тельбізова – у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та умисному вчиненні насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.