Мецгеру оголосили ще одну підозру – незаконне утримання людей

Відстороненому голові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції Києва.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» журналіст «Схем» намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції в бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО, та наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після чого Мецгер забажав закінчити інтерв’ю, і побачивши увімкнені камери, наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.