Нацполіція відкрила справу через напад на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку»

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» через напад на знімальну групу «Схем» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) у державному «Укрексімбанку». Про це із посиланням на витяг з ЄРДР повідомив адвокат Анатолій Попов, який представляє інтереси журналістів у цій справі. Інформацію про це також опублікував відділ комунікації поліції Києва.

«На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», – йдеться у офіційному повідомленні поліції.

4 жовтня на знімальну групу «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналіст-розслідувач Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого запланована на один із найближчих випусків програми «Схеми».

Євгену Мецгеру не сподобалось запитання журналіста, після чого охоронці спробували зупинити запис на одній із камер Радіо Свобода, скрутили оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камеру! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Адвокат «Схем» Анатолій Попов заявив: «Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників, або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення, чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію».

Редакція Радіо Свобода звернулась до «Укрексімбанку» з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією.

Євген Мецгер очолив «Укрексімбанк» у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.