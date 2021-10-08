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Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк» (№ 308)

Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк» (№ 308)
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Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк» (№ 308)

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Про що «Схеми» запитали Євгена Мецгера, тепер уже відстороненого голову «Укрексімбанк»

Розслідування «Схем», яке потрапило в центр публічної уваги, ще до виходу. А все через напад на журналістів прямо в кабінеті відстороненого нині голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера. Він наказав підлеглим забрати камери та знищити відеозаписи, що вони й зробили, застосувавши силу до знімальної групи. Але «Схемам» вдалося відновити відео та опублікувати його.

Яке ж запитання настільки розлютило Мецгера?

«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність у так званій ДНР і сплачує податки окупаційній владі. Більше того, в якості гарантії повернення цих грошей під заставу банк узяв об'єкт, цінність та надійність якого сумнівна – адже за нього триває боротьба в декількох юрисдикціях.

У державних банках проблемні кредити згодом, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже на плечі платників податків.

Ось про що «Схеми» хотіли запитати Євгена Мецгера.

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