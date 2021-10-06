Напад на «Схеми»: журналісти провели акцію протесту під стінами «Укрексімбанку»

Журналісти і громадські активісти провели 6 жовтня біля будівлі державного «Укрексімбанку» провели акцію протесту через дії керівництва фінансової установи щодо журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») Кирила Овсяного та Олександра Мазура.

Учасники вимагали відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності та розслідування протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку у журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.

«Те, що мало місце тут у понеділок, – це взагалі за межею добра і зла, мені здається. Ми не могли залишити це поза увагою. Мецгера було відсторонено від посади, але, на мій погляд, ця ситуація позаштатна і настільки безпрецедентна, що вона потребує не просто відсторонення на час розслідування, вона вимагає звільнення з посади. Ми показуємо, що ми не збираємося про це забувати і будемо вимагати об'єктивного, всебічного розслідування цього інциденту і покарання», – сказала головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

«Насправді, я шокована, бо коли бачила це відео, подумала, що це 90-ті роки... Я не могла уявити, що така поведінка можлива в сучасній Україні, в центрі Києва, з журналістами поважної редакції. Це просто взагалі потрібно заснути 10 років тому і тільки зараз прокинутися і не побачити, що взагалі відбувається. Чесно кажучи, я шокована і прийшла підтримати колег, тому що такі речі не можуть відбуватися в Україні, просто не можуть», – сказала Анна Бабінець із видання Слідство.Інфо.

Відсторонений голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, проти якого порушили провадження через перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми», на 13:00 скликав пресконференцію, але за годину до початку її скасували.

До преси вийшла начальниця управління із зовнішніх комунікацій банку Марина Фоменко. Вона пояснила, що оскільки Мецгер відсторонений — його не буде. І надалі офіційна позиція банку буде публікуватися на сайті установи.

Учасники акції тримали плакати з написами «UkrekximБИК», «Мецгер OUT» та інші. Наприкінці акції учасники обклеїли своїми плакатами вхід до банку.

До будівлі прийшли також правоохоронці для вручення двох підозр за цією справою, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Кому саме, вона не уточнила.

Перед початком акції, коли журналісти підійшли до будівлі, з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам, невідомо.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

Раніше 6 жовтня Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми», який у повідомленні фінансової установи названий «конфліктом з журналістами видання Радіо Свобода».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».