Рада з питань свободи слова при президентові закликала розслідувати напад на журналістів «Схем» 

Членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України Тетяна Попова повідомила, що Рада висловлює підтримку журналістам програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший), на яких скоїли напад під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Попова зазначила, що публікує «узгоджену позицію Ради з питань свободи слова щодо недопустимих дій співробітників «Укрексімбанку» відносно знімальної групи програми «Схеми».

«Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України висловлює свою підтримку колегам з програми журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) та засуджує напад на знімальну групу та перешкоджання журналістській діяльності журналістів програми «Схеми», що сталися 4 жовтня 2021 року в приміщенні «Укрексімбанку», – йдеться у пості Попової.

Також, згідно з повідомленням, Рада вважає напади на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності «злочинами абсолютно неприпустимим в демократичній Україні», а дії топ-менеджера державної компанії мають отримати «швидку реакцію та належне покарання».

Крім того, у заяві наголошується, що «чиновники та публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ ставити їм складні питання та проводити розслідування їхньої діяльності».

«Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України закликає Національну поліцію та Офіс генерального прокурора провести неупереджене слідство. Також ми очікуємо на швидку на належну оцінку дій посадовців та працівників АТ «Укрексімбанк» з боку наглядової ради та акціонера компанії – Кабінету міністрів України», – резюмують у заяві Ради.

Тетяна Попова також опублікувала окрему думку іншого члена цієї ради Максима Кречетова. Він виступає проти «декларативної заяви лише заради констатації очевидного факту» порушення керівником банку «цілого букету» статей закону та «норм моралі й ділового етикету».

«Я наполягав на публічному розгляді цієї ситуації на майданчику Ради із залученням депутатів, правоохоронців, акціонера банку (уряду). Вважаю, що лише в такий спосіб ми би чітко продемонструвати всім менеджерам та чиновникам – які «червоні лінії» були перейдені цього разу. По-перше, створивши на цьому прикладі прецедент, можна було б максимально широко сповістити тих, хто потенційно міг би так само наважитися на силовий конфлікт з журналістами. А по-друге, в цьому разі ми недвозначно заявили би чиновникам, бізнесу й суспільству: толерантність до подібного дикунства в Україні нульова», – вважає Кречетов.

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».