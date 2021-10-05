Посольство США в Україні стурбоване нападом на журналістів «Схем» – ЗМІ

Посольство Сполучених Штатів в Україні передало виданню «Європейська правда» заяву, у якій висловлює свою стурбованість нападом на журналістів «Схем» (проєкту Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

«Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів «Радіо Свобода» в «Укрексімбанку». Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій», – йдеться в заяві, повідомляє «Європейська правда».

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».