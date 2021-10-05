Конфлікти з журналістами неприпустимі – міністр фінансів про напад в «Укрексімбанку» на журналістів «Схем»

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував напад на журналіста та оператора «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) під час запису інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером. У коментарі агентству Інтерфакс-Україна Марченко сказав, що «керівництво державного «Укрексімбанку» мало зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами».

«Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова. Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі. Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов’язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо», – прокоментував він агентству.

За словами Марченка, він запросив повну інформацію про те, що сталося. А також зазначив, що «має бути реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву».

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».