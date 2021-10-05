В «Укрексімбанку» прокоментували напад на журналістів «Схем» у кабінеті керівника Мецгера

В державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

На офіційному сайті «Укрексімбанку» зранку 5 жовтня був опублікований коментар-реакція на оприлюднені журналістами «Схем» факти перешкоджання журналістській діяльності під час інтерв’ю у кабінеті Мецгера.

У банку стверджують, що під час розмови журналіст-розслідувач Кирило Овсяний цікавився інформацією про діяльність клієнтів банку, що є «банківською таємницею» і «висловлював припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин».

«Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї. З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання», – йдеться в офіційному повідомленні «Укрексімбанку».

У фінустанові також стверджують, що після цього «журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)».

Водночас, зауважують «Схеми», Євгену Мецгеру не сподобалось запитання журналіста, після чого охоронці спробували зупинити запис на одній з камер Радіо Свобода, скрутили оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності, а також директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова, охоронця та ще одного працівника банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

«Схеми» повідомили раніше, що напад на знімальну групу стався 4 жовтня. Журналісту вдалося записати те, що відбувалось в кабінеті керівника фінустанови, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

В офіційному коментарі від пресслужби про сам напад згадок не було.

Також в «Укрексімбанку» вважають, що у діях журналіста «містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації. Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста».

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

«Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію», – заявив адвокат «Схем» Анатолій Попов.

5 жовтня у Національній поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Євген Мецгер очолив «Укрексімбанк» у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.