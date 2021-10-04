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«Забирай у них камеру!» Напад на «Схеми» у кабінеті голови «Укрексімбанку» після незручного питання (відео)

«Забирай у них камеру!» Напад на «Схеми» у кабінеті голови «Укрексімбанку» після незручного питання (відео)
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«Забирай у них камеру!» Напад на «Схеми» у кабінеті голови «Укрексімбанку» після незручного питання (відео)

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Співробітники державного «Укрексімбанку» напали на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з головою правління установи Євгеном Мецгером. Йому не сподобалося одне з запитань, яке поставив журналіст Кирило Овсяний, щоб отримати позицію для розслідування.

Після цього співробітники банку за вказівкою Мецгера застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналісту Кирилу Овсяному вдалося записати на диктофон те, що відбувалося в кабінеті у голови правління Євгена Мецгера. Зокрема, його вказівку, щоб у журналістів забрали камери та «касети», а також слова директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова про те, що журналістам заборонено покинути приміщення.

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