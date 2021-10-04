Після цього співробітники банку за вказівкою Мецгера застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.



Журналісту Кирилу Овсяному вдалося записати на диктофон те, що відбувалося в кабінеті у голови правління Євгена Мецгера. Зокрема, його вказівку, щоб у журналістів забрали камери та «касети», а також слова директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова про те, що журналістам заборонено покинути приміщення.

