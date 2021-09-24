У новому розслідуванні «Схеми» встановили, як сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони перейшли у приватні руки однієї людини. Йдеться про дамби, причали та цілий острів посеред Києва. Хто ж отримав всі ці «скарби»?



Це – маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Але простим він здається лише на перший погляд. Низку об'єктів прибережної зони Києва та області Бойко отримав завдяки листу до Національної поліції. Він повідомив, що нібито знайшов безхазяйні «гідротехнічні споруди», а поліція натомість попросила взяти їх на зберігання. Частину з них він вже оформив у приватну власність.



Та чи могло керівництво Нацполу не знати про такі «прохання» своїх слідчих? Ниточки у цій схемі тягнуться до ексголови київської поліції Андрія Крищенка. Якого у день виходу розслідування призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка.