Росія стягує війська до українських кордонів, а українські політики шукають міжнародної підтримки та заявляють про готовність армії. Обговорюється загроза повномасштабного наступу на українські території.

При цьому в оточенні президента Володимира Зеленського шукають «кротів», що могли зливати деталі таємної операції щодо російських найманців. А в людини, що два роки пропрацювала заступником міністра внутрішніх справ, знаходять російський паспорт. Утім, Олександр Гогілашвілі – не єдиний громадянин Росії, який опинився нині у владі.

У новому розслідуванні «Схемам» вдалося з’ясувати, що в українському парламенті є принаймні один депутат, який має російське громадянство, і при цьому він пов’язаний з компаніями, що постачають мастила для українських танків. Через якість яких, за висновками експертизи, у 2017-му кількадесят бойових машин могли вийти з ладу. Та це не змусило Міноборони відмовитися від продукції постачальника.

Хто цей депутат? Чому його бізнес, який може вплинути на боєздатність української армії, продовжує постачати мастила для ЗСУ? І що він сам каже про свій російський паспорт?