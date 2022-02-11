Обережно: «Укрзалізниця»! Чому потяги їздять повільно та часто сходять з рейок? (СХЕМИ № 321)

Потяги «Укрзалізниці» – повільні. На 32 тисячах ділянок по всій країні встановлене обмеження швидкості. Це – запобіжник проти аварій. Одна з головних небезпек – зношене залізничне полотно.

При цьому протяжність колій, які потребують ремонту, не зменшується, а зростає. У чому причина?

Як виявило розслідування «Схем», дорогі імпортні машини австрійського виробника Plasser&Theurer, закуплені залізницею для ремонту колій, через неналежне обслуговування виходять в ладу, але ці дані непублічні. Для ремонту техніки бракує запчастин, тому робітники змушені самостійно купувати частину деталей на базарах.

При цьому «Укрзалізниця» офіційно через тендери витрачає на придбання запчастин та ремонту цієї колійної техніки сотні мільйонів гривень. На що йдуть ці гроші державної компанії? Хто винен у ситуації, що склалася?