Під дахом ОП. Як у Зеленського обрали голову ДБР, яке розслідує Порошенка, Трухіна, Вагнергейт (Cхеми №320)

Державне бюро розслідувань прямо перед Новим роком отримало свого директора на наступні 5 років. Ним став Олексій Сухачов, який виконував ці ж обов'язки з осені 2020 року. У ЗМІ писали, що він був визначений заздалегідь.

Засідання конкурсної комісії проходили в Офісі президента, куди вдалось потрапити знімальній групі «Схем».

Уважно придивившись до конкурсу, «Схеми» виявили зв’язки між Олексієм Сухачовим та членами комісії, яка за результатами конкурсу рекомендувала президенту Володимиру Зеленському призначити його директором Державного бюро розслідувань. Але ніхто з них не заявив про конфлікт інтересів.

Окрім того, «Схеми» виявили, що Сухачов пересувається на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser на номерах прикриття, обладнаному спецсигналами, сиреною та гучномовцем. Це найдорожче авто на балансі ДБР, яке вартувало державному бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень - його закупівля обгрунтовувалась потребою у «спеціалізованому оперативному» транспорті для цілей правоохоронного органу.

Правила дорожнього руху передбачають преференції на дорозі для такого транспорту. При цьому Сухачов використовує спеціалізований Toyota Land Cruiser на номерах-прикриття для поїздок на роботу, а також у приватних справах - зокрема, саме на ньому він ще у статусі виконувача обов'язків приїжджав у Офіс президента для участі у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Дивіться нове розслідування про те, як обирали очільника ДБР – молодого правоохоронного органу, який, з поміж іншого, веде багато справ, в яких фігурують посадовці, правоохоронці та судді.