«Схеми» виявили зв’язки між Сухачовим і членами комісії, які голосували «за» нього як за директора ДБР

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) виявили зв’язки між Олексієм Сухачовим і членами комісії, яка, за результатами конкурсу, рекомендувала президентові Володимиру Зеленському призначити його директором Державного бюро розслідувань.

Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Сам Сухачов раніше також рецензував її книгу.

Окрім того, журналісти з’ясували, що переможець конкурсу Сухачов входить до складу редколегії науково-практичного журналу разом із чотирма членами конкурсної комісії, яка обрала його, відсіявши інших кандидатів. Ніхто з них не заявляв про конфлікт інтересів. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» «Обраний».

Професорка кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Оксана Кучинська, яка проголосувала «за» визнання Олексія Сухачова переможцем конкурсу на посаду директора ДБР, у 2019 році видала у співавторстві з ним книгу – науково-практичний коментар «Закон України «Про судоустрій та статус суддів».

У складі авторського колективу також значиться Олег Татаров, нинішній заступник керівника Офісу президента.

Інша книга, яку ця ж членкиня конкурсної комісії, видала у співавторстві у 2018-му – науково-практичний посібник «Процесуальні документи досудового розслідування». Одним із тих, хто готував рецензію на цю книгу, був Олексій Сухачов. Компанію у цьому йому також склав Олег Татаров.

У коментарі Оксана Кучинська і Олексій Сухачов стверджують, що не знають одне одного.

«Я познайомився з усіма членами комісії під час співбесіди, презентації», – заявив журналістам Сухачов.

Кучинська зауважила: «Я з ним познайомилася особисто, коли була презентація. Я чула про такого вченого Сухачова. Особисто я його побачила вперше тут (під час конкурсу – ред.)».

Експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський вважає: «Якщо люди дійсно писали цю роботу самостійно, то, відповідно, там рівень комунікації був інший. І, відповідно, у людей є ця прив’язка «спільний продукт». На мій погляд, це дуже серйозний чинник, який впливає на мотивацію, в тому числі, проголосувати за кандидата. Очевидно, це позитивне упередження. Що може бути ймовірним конфліктом інтересів. І так, член комісії повинен був повідомити про це колег».

Оксану Кучинську на посаду членкині комісії призначив президент. А Олег Татаров, йдеться у розслідуванні, в Офісі президента відповідає за правоохоронний напрямок.

«Схеми» направили запит до ОП із уточненням, чи рекомендував він її до комісії, і чекають на відповідь.

Також журналісти виявили, що четверо із шести членів конкурсної комісії, які рекомендували президенту призначити Сухачова на посаду директора ДБР, перебувають із ним в одній редакційній колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства».

Крім Кучинської, яка є першим заступником головного редактора цього видання, у складі редколегії також – проректорка Академії адвокатури України Аліна Бірюкова, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Франка Василь Нор і завідувачка кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідія Москвич, яка також була головою конкурсної комісії.

До цієї редколегії також входить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

31 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова повноцінним очільником Державного бюро розслідувань. До того Сухачов був виконувачем обов’язків директора ДБР. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 року.

Перед цим його кандидатуру з-поміж трьох фіналістів обрала конкурсна комісія і рекомендувала президентові для затвердження.