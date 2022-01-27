Під дахом ОП. Як у Зеленського обирали голову ДБР, яке розслідує справи Порошенка, Трухіна, Гогілашвілі та «Вагнергейт»

В останній день 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ – призначити Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань.

Цей порівняно новий правоохоронний орган останнім часом нерідко є у центрі уваги – через справи щодо експрезидента Петра Порошенка; саме на ДБР покладено розслідувати так званий «Вагнергейт», шукати винного у ДТП за участі «слуги народу» Олександра Трухіна, притягати до відповідальності депутата Гео Лероса за нецензурний жест в бік президента у парламенті.

Чи можна розраховувати на політичну неупередженість Державного бюро розслідувань? Наскільки це незалежний від влади орган?

Директора ДБР на наступні 5 років обирали прямо в Офісі президента, на тлі розмов у політичному закуліссі, що переможець конкурсу на цю посаду Банковою погоджений заздалегідь і ним стане саме Олексій Сухачов.

Тим цікавіше було стежити за самим конкурсом – як відсіювали інших кандидатів, та чим комісію вразив переможець.

Розслідування Сергія Андрушка.

Державне бюро розслідувань веде справи проти високопосадовців, правоохоронців, суддів і військових.

Наприклад, коли депутат Гео Лерос показав у парламенті середній палець президенту. Коли чоловік помічниці президента Зеленського Олександр Гогілашвілі лаяв поліцейських, що не впізнали його, як заступника міністра внутрішніх справ. Коли у ЗМІ повідомили, що народний депутат від партії президента Зеленського Олександр Трухін начебто спричинив ДТП напідпитку, де були потерпілі. Всі ці випадки розслідує ДБР.

Проти головного конкурента Володимира Зеленського на виборах президента – Петра Порошенка – ДБР відкрило десятки проваджень. Одне з них – за державну зраду.

Про те, що на конкурсі на посаду керівника державного бюро розслідувань переможе саме Олексій Сухачов писали у ЗМІ за півтора місяця до його перемоги.

Про те, що пан Сухачов діє в інтересах президента і дуже хоче перемогти на конкурсі, ще до офіційного оголошення переможця розповідав Андрій Богдан, перший (і вже колишній) керівник Офісу президента Зеленського.

– Президент особисто дає команду «посадити»? – запитав у Богдана ведучий Дмитро Гордон.

– Так, особисто дає команду «посадити»... Товариш Сухачов – він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначеним на постійно, надовго, щоб стабільно було.

Єдиний учасник конкурсу на директора ДБР, який не з правоохоронних органів був Олександр Руденко. Він – адвокат.

Ця розмова з ним записана перед першим етапом конкурсу – показом презентацій.

– Які у вас шанси перемогти? – запитав журналіст «Схем» в Олександра Руденка.

– Це покаже участь у конкурсі, але всі розуміють як відбуваються конкурси – все зрозуміло, зазвичай, наперед.

Після представлення презентації адвокат-конкурсант – посів останнє місце.

– Що вам впало в око? – поцікавився журналіст.

– На мій погляд, необ'єктивність більшості членів комісії.

Як з’ясують «Схеми», вирішальний голос за перемогу Сухачова віддасть членкиня комісії, яка була співавторкою книги з ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Оголошували переможця у ніч – за одну добу до Нового року. Засідання проходило поверхом нижче від кабінету президента Зеленського.

В коридорі кандидати спочатку могли розглядати макет проєкту «Велике будівництво президента Зеленського».

Згодом, троє фіналістів вишикувалися перед комісією в очікуванні вердикту.

«Ми прийняли рішення внести президенту кандидатуру Сухачова Олександра Олексійовича, – каже голова конкурсної комісії Лідія Москвич, але її виправляють, – пробачте, Олексія Олександровича на посаду директора Державного бюро розслідування».

Наступного дня – 31 грудня 2021 року, коли в країні готувалися зустрічати Новий рік, Володимир Зеленський підпише указ про призначення Сухачова новим директором Державного бюро розслідувань.

Новий старий очільник ДБР

8 грудня 2021 року. Офіс президента. Перед початком чергового засідання конкурсної комісії на директора ДБР.

«Схеми» телефонують очільниці комісії Лідії Москвич з проханням пропустити знімальну групу в Офіс президента на засідання. Вона каже, що на розгляд це питання планують винести у цей же день.

Хоча закон про ДБР каже – засідання комісії відкриті для ЗМІ – голова комісії ставить це питання на розсуд членів комісії. Результат – п’яти голосів, необхідних для ухвалення рішення, не знайшлося. Проти була лише одна членкиня – Оксана Кучинська, професорка з університету Шевченка у Києві.

Чому конкурс на керівника Державного бюро розслідувань – органу, що веде справи проти високопосадовців – проходить в Офісі президента?

З одного боку закон про ДБР каже, що організація конкурсу покладена на Банкову, а з іншого є Конституція, де не згадано про такі повноваження президента і його Офісу.

«Контроль членів комісії, контроль процесу відбору, і тому подібне. Тобто, те, що відбувається, відбувається просто під наглядом по-суті президента», – каже експерт Центру політико-правових реформ та викладач НаУКМА Володимир Петраковський.

«У стороннього спостерігача можуть бути сумніви в тому, що ця комісія ніяк не сполучається, назвемо це так, з посадовими особами офісу», – сказав член комісії Андрій Козлов.

В розпал конкурсу на керівника ДБР в Офіс президента приходить народний депутат Олександр Трухін – учасник згаданого резонансного ДТП на Бориспільській трасі, влітку минулого року.

– Ви знаєте, що зараз відбувається конкурс на ДБР, яке розслідує вашу справу? Це збіг обставин? – запитав у Трухіна журналіст «Схем» Сергій Андрушко.

– Перший раз чую, – відповів Трухін.

– Як до речі ваша справа? З приводу ДТП.

– ДТП? Є, мабуть, справа, з приводу ДТП, але ж це не моя справа, – сказав нардеп.

– Ви вже там не фігуруєте?

– А я фігурував?

– Ваше прізвище згадувалося.

– Ось ті, хто згадував моє прізвище, хай вони вам і дадуть відповідь.

– Із президентом зустрічаєтесь?

– Ось сьогодні він нас усіх збирає. Там, мабуть, буде весь парламент, і точно не з приводу ДБР.

– А з приводу чого?

– Я ж кажу, порядок денний на наступний тиждень.

Депутат Трухін з'явився в Офісі президента й іншого дня – 30 грудня. Це був день співбесід і ухвалення рішення про переможця.

– З якою метою відвідуєте Офіс президента? – запитав у Трухіна журналіст.

– Нарада, – відповів нардеп.

– А з ким? З президентом?

– Ні.

– А з ким? З головою його Офісу?

– Ні. З робочою групою по президентській тисячі.

– Як розгортається справа, в якій фігурували?

– Не знаю.

Виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов, чиє відомство проводить розслідування щодо резонансного ДТП, підтвердив, що жодних підозр депутату Олександру Трухіну не висунуто.

– Учасником події, в тому числі була, вказана особа, – сказав керівник ДБР.

– Народний депутат? – уточнив журналіст.

– Ці слідчі дії необхідні, у тому числі, експертизи завершені – незабаром суспільство та ви почуєте всі висновки.

Через тиждень у листі Державне бюро розслідувань повідомило, що народний депутат Трухін перебуває у статусі свідка, як і решта інших учасників події.

Випробування доброчесністю

У фінал вийшов виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов і два його підлеглі. Це Сергій Мережко та Олександр Козленко. Обидва члени команди Сухачова не змогли пройти критерій доброчесності від конкурсної комісії.

Наприклад, Сергій Мережко, який за часів президента Януковича очолював відділ антикорупційного бюро в Міністерстві внутрішніх справ, не зміг пояснити, чому витрати родини на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи.

– Можу приблизно сказати, бо треба рахувати на калькуляторі. Значить, мої доходи як співробітника ДБР, скажемо так, якщо я не помиляюсь, десь в районі 2,5 мільйонів за період праці в ДБР, тобто за три роки. Дружина в мене приватний підприємець, і думаю, що її доходи десь з 2016 року десь 5 мільйонів, – сказав фіналіст конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань Сергій Мережко.

– Так вона 5 мільйонів позичила, майже 5 мільйонів, – сказала на це членкиня комісії.

– Стоп, стоп. За позику я взагалі нічого не знаю.

Олексій Сухачов став єдиним з фіналістів, який на думку комісії відповідав критерію доброчесності. Утім, «Схеми» виявили, як посадовець користується позашляховиком Toyota Land Cruiser. Шукати таке авто у його декларації – це гаяти час. Вартість автівки – майже два мільйони гривень.

Кілька інформованих джерел «Схем» у його оточенні, зокрема, у правоохоронному органі, підтвердили, що Сухачов вже тривалий час користується цією автівкою. Її номери, як виявили «Схеми», відсутні у базі Нацполіції. Виглядають вони, як номери-прикриття.

Утім, така ж модель авто була придбана Державним бюро розслідувань.

Тендер оголосили вже наступного місяця після того, як Олексій Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР – у жовтні 2020-го року.

Авто обійшлося правоохоронному органу в 1,8 мільйона гривень.

Мета закупівлі – «оплата за автомобілі спеціалізовані оперативні». Це відповідно до платіжки. Автомобіль обладнаний сиреною, гучномовцем та спецсигналами – маячками.

Це найдорожче авто придбане для Державного бюро розслідувань в часи, коли пан Сухачов був виконувачем обов’язків. До слова, ціна цього Land Cruiser у півтора рази перевищувала дозволену урядом максимальну вартість автомобіля для, наприклад, міністра або генпрокурора.

Якщо авто, яким користувався Сухачов, не належить ДБР, то хто ж власник? Про це «Схеми» прямо запитали у Олексія Сухачова, але відповіді по суті не отримали.

– Скажіть, будь ласка, хто власник автомобіля Toyota Land Cruiser, яким ви користувались? – запитав журналіст у Олексія Сухачова.

– Якою Toyota?

– Якою ви користувались.

– В який час, в який день?

– Наприклад, ви користувалися цим авто під час попереднього візиту в Офіс президента.

– Коли це було?

– Під час презентації.

– Я не володію інформацією про зазначене, але я хочу сказати…

– Хто власник цього автомобіля?

– Ще раз хочу вам сказати, що я на це питання не буду відповідати.

– Чому?

– Тому що я вже завершив свій робочий день. Дякую.

Якщо це саме те службове авто такої ж моделі, закуплене за державні кошти для оперативних цілей під час розслідувань ДБР, то чи не є це нецільовим використанням державного майна у розумінні закону? Невже перевезення посадовця Олексія Сухачова від Офісу президента в його приватній подорожі – це і є виконанням оперативних завдань з боку правоохоронного органу?

– Автомобіль, яким ви користувалися, від Офісу президента, він належить ДБР? – згодом знову запитав журналіст Сергій Андрушко у керівника ДБР.

– Так, – відповів Сухачов.

– Оперативний? Для оперативних цілей?

– Це автомобіль спеціального призначення.

– Чому ви використовували автомобіль, призначений для оперативних цілей?

– Тому що я працюю в ДБР. Це спеціальний автомобіль, який використовується, в тому числі, мною та іншими працівниками ДБР.

– Воно закуповувалось для оперативних цілей, правильно?

– Я відповів на вказане питання декілька разів.

Пізніше у ДБР додали, що для директора Бюро не існує поняття «позаробочий час».

«Директор Державного бюро розслідувань виконує свої обов’язки постійно, при цьому поняття позаробочого часу для осіб начальницького складу не може бути застосовано», – йдеться у відповіді відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань на запит «Схем».

«Тобто машину купують начебто для потреб, і тому відповідно високі вимоги технічні ставляться до автомобіля. Але якщо це відбувається просто для того, аби замаскувати закупівлю дорогого авто для керівництва – це неправильно», – каже експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський.

30 грудня. В цей день знімальну групу зрештою пропускають на співбесіду кандидатів.

Конкурсна комісія голосує за доброчесність Олексія Сухачова, хоча у метаданих його презентації виявили прізвище підлеглої. Виглядає, що презентацію робили не тільки у співавторстві, а ще й використовували ресурс Бюро розслідувань для цього.

«Я не зміг переформувати вказаний файл в Word (формат документу – ред.), не зміг відправити, тому, це була субота, це був вихідний день, це був передостанній день направлення матеріалів презентації на адресу конкурсної комісії, тому я звернувся до працівника, який є фахівцем», – сказав Сухачов.

Презентація – перший етап конкурсу, після якого залишили лише трьох учасників із семи. І такі презентації кожен учасник мав робити самостійно.

Перипетії з презентацією Сухачова виявив член комісії Андрій Козлов. І він був єдиним з комісії, хто не голосував за нього.

«Я не повірив цьому твердженню. Я вважав, що тут є співавторство або приховане авторство. Оскільки конкурсант має обов'язок повідомляти достовірну інформацію, і це одна із ознак відповідності критерію доброчесності – це мінус», – сказав Андрій Козлов.

На оцінку комісії не вплинуло і те, що Сухачов приватизував службову квартиру і передав її згодом сину.

«На той час я мав право на 2-кімнатну квартиру, але були інші працівники, яким було вкрай необхідно вирішити свої житлові умови, тому я надав перевагу їм, своїм підлеглим. І отримав квартиру 1-кімнатну квартиру», – сказав Сухачов.

Голова конкурсної комісії Лідія Москвич знайшла позитивний бік в історії з приватизацією службової квартири.

«Можливо те, що він її не продав одразу, не відремонтував, і не здає в оренду для отримання доходу і користується житлом іншої людини, це також, можливо, позитивно свідчить, що жодного якогось зловживання своїм правом...», – сказала Москвич.

До ДБР Олексій Сухачов працював у Генеральній прокуратурі. І, як виявилось, не зміг пройти обов’язкову процедуру для продовження служби – переатестацію. І через це у листопаді 2019-го року був звільнений з посади прокурора.

Кандидат тоді не набрав достатньо балів у тесті на знання та уміння, необхідних для здійснення повноважень прокурора.

– Я дійсно не добрав декілька балів під час проходження першого етапу. Вважаю, що була застосована дискримінаційна норма, рішення несправедливе у частині, що не надали змогу перездачі, – сказав Олексій Сухачов під час співбесіди.

Хоча тести на логіку та знання законів були серед вимог під час першого конкурсу на посаду директора ДБР, цього разу – вони відсутні. Чому? Керівниця конкурсної комісії не пояснила.

Спільна наукова діяльність

Коли конкурсна комісія обговорювала доброчесність Олексія Сухачова, позитивний відгук надала членкиня комісії Оксана Кучинська.

Її голос «за», як і чотирьох інших членів, став вирішальним. Мінімум голосів для ухвалення рішення – п’ять.

«Сухачов Олексій Олександрович спецперевірку пройшов, зауважень у мене особисто немає. І в мене склалося таке враження, що на всі питання, які тут йому ставилися, навіть в якійсь мірі вони незручні чи не зовсім незручні були йому, але він відповідав чесно і конкретно», – сказала Оксана Кучинська.

Так само її голос був вирішальним серед п'яти, коли вона голосувала за визнання Сухачова переможцем.

На камеру ця членкиня комісії, як і сам переможець кажуть, що не знають один одного.

– Чи знайомі ви з членами комісії? – запитав журналіст.

– Я жодним чином не знайомий із членами комісії, а сьогодні я з ними познайомився, – відповів Сухачов.

«Я з ним познайомилася особисто, коли була презентація. Я чула про такого вченого Сухачова. Особисто я його побачила вперше тут», – сказала Оксана Кучинська.

Утім, ця членкиня комісії видала у 2019-му у співавторстві з Сухачовим книгу «Науково-практичний коментар Закон України “Про судоустрій і статус суддів”».

В іншому випадку учасник конкурсу Олексій Сухачов був рецензентом її ж книги.

– Якщо ви її не знали, як вам вдалося написати разом з нею книжку? – запитав журналіст у Сухачова.

– Коли відбувається підготовка або видання будь-якої наукової праці… Це ж не означає, що всі науковці збираються разом, – відповів керівник ДБР.

Таке питання журналіст поставив і Оксані Кучинській:

– А ви писали з ним разом «Науково-практичний коментар»?

– Так. Але справа в тому, що коли нас збирає… збирають авторський колектив, то це не значить, що ми один з одним знайомі.

– Ви пересікалися з ним?

– Ні-ні, нас же не збирають. Я свою частинку написала, та, по-моєму, декілька статей, прокоментувала, віддала організатору-редактору, і на цьому моя місія закінчилась.

– А там Сухачов був рецензентом вашої роботи.

– Якої?

– «Процесуальні документи досудового розслідування».

– Можливо, хтось із моїх колег звертався. Я ж кажу, що лише чула про Сухачова, як науковця.

Чи немає тут конфлікту інтересів?

– Якщо люди дійсно писали цю роботу самостійно, то відповідно там рівень комунікації був інший. І відповідно у людей є ця прив’язка – «спільний продукт», – сказав експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський.

– І що це означає? – уточнив журналіст.

– На мій погляд, це дуже серйозний чинник, який впливає на мотивацію, в тому числі, проголосувати за кандидата. Очевидно, це позитивне упередження.

– Чи може воно бути ймовірним конфліктом інтересів?

– Так, я думаю в такому випадку, однозначно.

– Чи повинен був член комісії повідомляти інших членів комісії?

– Однозначно.

– Ви не повідомили комісію про те, що один із кандидатів, який став переможцем, був рецензентом вашої роботи. Чому? – запитав журналіст в Оксани Кучинської.

– Він не був рецензентом моєї особистої роботи. Це була колективна робота, – відповіла Кучинська.

– Вас не турбує це питання? Що членкиня комісії не повідомила про це? І ви не розглянули це питання на засіданні комісії щодо ймовірного конфлікту інтересів, – запитав Сергій Андрушко у голови комісії Лідії Москвич.

– В чому конфлікт інтересів? Я не розумію, що це конфлікт інтересів. Тут немає жодного конфлікту інтересів. Рецензент не був начальником члена авторського колективу, – відповіла Лідія Москвич.

– А те, що це було співавторство?

– Вони зовсім жодним чином не перетиналися. Всі питання до відповідального редактора.

– Ви знаєте напевно?

– Я просто кажу, як це буває.

А ще Оксана Кучинська – заступниця редактора «Вісника кримінального судочинства» Київського національного університету, а членом редколегії працює переможець Олексій Сухачов. А ще там є Олег Татаров – заступник керівника Офісу президента.

– «Кримінальне судочинство», можливо. Це ж не значить, що ми десь збираємося і це все обговорюємо, – сказала Оксана Кучинська.

– Там теж не зустрічались? – запитав журналіст «Схем».

– Не пересікалась і не зустрічалась особисто.

Олексій Сухачов також сказав, що не зустрічався з Кучинською у редколегії.

Як пояснює ще один член цієї колегії, саме Оксана Кучинська – головна координинаторка між членами редколегії.

«Вона координує роботу. Безпосередньо, коли потрібно звернутися до мене, вона безпосередньо звертається до мене. Оксана Кучинська, так. Розумієте, не тільки пересікаються ці особи однієї сфери судочинства пересікаються в редакційних радах. Кримінальні спеціалісти в Україні практично всі один одного знають», – розповів член редколегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства» Василь Попелюшко.

Примітно, разом із Сухачовим та Татаровим четверо із шести членів комісії працюють у одній редколегії журналу «Вісник кримінального судочинства».

Також Оксана Кучинська разом із заступником керівника офісу Татаровим написала спільну книгу у 2015 році «Кримінальний процес».

– А з Татаровим ви знайомі? – запитав у Кучинської журналіст.

– З Татаровим? Я в ученій раді спеціалізованій, яка закінчила роботу, і він в останньому скликанні, по-моєму, був введений як член спеціалізованої вченої ради, – відповіла членкиня.

– Особисто ви з ним спілкувались?

– Особисто, так як з вами – ні, але на засіданнях питання задавали.

Варто додати, що Оксану Кучинську призначив на посаду членкині комісії президент Володимир Зеленський. А як відомо, Олег Татаров у Офісі президента відповідає саме за правоохоронний напрямок.

Чи рекомендував він її до комісії? Журналісти направили запит та чекають на відповідь.

– З точки зору закону, Офіс президента лише виконує технічну роботу, але ОП так само добирає членів комісії. Тобто може бути так, що ту членкиню комісії просто порекомендував якби інший співавтор цієї книги. І таке може бути, – каже експерт Володимир Петраковський.

– Що це означає? – уточнив журналіст.

– Це означає, що якби позитивне упередження невипадкове. Тобто людина була включена в комісію невипадково.

Отже, професорка Оксана Кучинська була однією з п’яти членів конкурсної комісії, чий голос став вирішальним для перемоги Олексія Сухачова. Вона видала книгу у співавторстві з ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і не повідомила про це перед голосуванням.

Самого Сухачова називали переможцем на посаду директора Державного бюро розслідувань, визначеним заздалегідь.

Його обрала конкурсна комісія прямо в Офісі президента, хоча саме ДБР веде розслідування пов’язані з високопосадовцями, серед яких чоловік помічниці президента, опоненти президента та депутати з партії президента.

Також Сухачов не зміг пояснити «Схемам», як так сталося, що він використовує елітний позашляховик на номерах прикриття у позаробочий час для приватних подорожей. Чи є це цільовим використанням? Журналісти з’ясували, що це найдорожче авто на балансі ДБР, яке вартувало державному бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень - його закупівля обгрунтовувалась потребою у «спеціалізованому оперативному» транспорті для цілей правоохоронного органу. Правила дорожнього руху передбачають преференції на дорозі для такого транспорту.