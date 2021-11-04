Фракція «Слуга народу» вимагає від Регламентного комітету покарати депутата Лероса за жест у ВР

Фракція «Слуга народу» вимагає від Регламентного комітету Верховної Ради покарати народного депутата Гео Лероса через його поведінку на засіданні парламенту у четвер, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram.

«Фракція «Слуга народу» звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада», – написала вона.

Речниця зазначила, що під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Лерос «вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу президента України».

«Така поведінка є неприпустимою у сесійній залі парламенту», – зазначила Палійчук.

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.