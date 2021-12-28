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ДБР порушило два кримінальні провадження проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Розслідування здійснюють за фактом можливого службового підроблення і можливого перевищення службових повноважень

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, повідомила 28 грудня пресслужба ДБР у своєму телеграм-каналі.

«У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України. Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області», – уточнили в ДБР.

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ 13 грудня за власним бажанням. Це сталося після того, як у соцмережах з’явилося відео, на якому Гогілашвілі грубо спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область.

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