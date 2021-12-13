Заступника голови МВС Гогілашвілі звільнили

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з’явилося на сайті уряду.

«Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні. ​

Сам Гогілашвілі у фейсбуці вказав, що написав заяву про відставку. «Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в міністерстві», – написав він.

«Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки», – додав Гогілашвілі.

Тим часом, на сайті уряду немає інформації про засідання Кабміну, на якому мали б ухвалювати відповідне рішення.

Напередодні президент України Володимир Зеленський ініціював відставку заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через інцидент, що стався за його участі на блокпосту при в’їзді в район проведення операції Об’єднаних сил.

«Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», – написав президент у телеграмі.

Він наголосив, що у будь-якому випадку, відповіддю на законну вимогу представника поліції, має бути коректна поведінка кожної людини, незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.

Гогілашвілі висловив згоду з рішенням міністра Дениса Монастирського ініціювати щодо нього дисциплінарне провадження. Він додав, що готує рапорт на ім’я очільника міністерства і буде «всіляко сприяти» проведенню розслідування.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.