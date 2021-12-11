Монастирський відсторонив свого заступника Гогілашвілі через інцидент на блокпосту на Донеччині

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Про це він повідомив 11 грудня.

Урядовець пояснив це рішення випадком за участі Гогілашвілі, який стався на в’їзді до Донецької області напередодні.

«На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України», – йдеться в коментарі Монастирського.

Міністр заявив, що «особисто вивчить усі деталі того, що сталося», і ухвалить відповідні рішення.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.

Публічних коментарів Гогілашвілі щодо ситуації наразі немає.