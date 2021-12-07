Очільник МВС після ДТП на Чернігівщині пообіцяв внести у ВР законопроєкти щодо безпеки руху

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після масштабної автоаварії на Чернігівщині заяив, що цього місяця, за власною ініціативою, внесе у Верховну Раду законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

За його словами, Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на «лисій гумі» або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування.

«Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії, станом на зараз, загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані. Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата», – сказав Денис Монастирський.

7 грудня близько восьмої години ранку на автошляху Чернігів-Грем’яч сталася ДТП з частю вантажівки та мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Чернігів – Сосниця. 13 людей загинули, ще семеро людей травмовані. Поліція відкрила провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей».