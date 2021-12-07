Кількість загиблих у ДТП на Чернігівщині зросла до 13

Державна служба України з надзвичайних ситуацій і поліція повідомляють, що кількість загиблих внаслідок зіткнення маршрутного автобуса і вантажівки на Чернігівщині зросла до 13. Ще щонайменше шість людей травмовані.

У поліції раніше заявляли про 11 загиблих і вісьмох поранених.

ДТП сталася 7 грудня близько восьмої години ранку на автошляху Чернігів-Грем’яч. Мікроавтобус прямував за маршрутом Чернігів – Сосниця.

Що стало причиною ДТП – наразі не повідомляють. Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей».

На місці події працюють слідчі, ділянку дороги, де сталася ДТП тимчасово перекрили.