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Вантажівка зіткнулася з маршрутним автобусом на Чернігівщині: 10 людей загинули

ДТП сталася 7 грудня близько 7:55 поблизу села Брусилів

Десять людей загинули, семеро – травмовані внаслідок ДТП на Чернігівщині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – йдеться в повідомленні.

Для деблокування постраждалих ДСНС залучала 10 осіб і три одиниці техніки.

У поліції про ДТП наразі не повідомляли. Що стало причиною – також наразі невідомо.

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