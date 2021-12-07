Вантажівка зіткнулася з маршрутним автобусом на Чернігівщині: 10 людей загинули

Десять людей загинули, семеро – травмовані внаслідок ДТП на Чернігівщині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – йдеться в повідомленні.

Для деблокування постраждалих ДСНС залучала 10 осіб і три одиниці техніки.

У поліції про ДТП наразі не повідомляли. Що стало причиною – також наразі невідомо.