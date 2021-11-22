В Україні з початку року зафіксували понад 150 тисяч ДТП – поліція

В Україні за десять місяців поточного року поліція зафіксувала понад 150 тисяч ДТП, повідомляє сайт МВС із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його даними з-поміж 150 тисяч аварій – 20,3 тисячі з потерпілими і загиблими. Однак це, каже Білошицький, на 6% менше, ніж торік.

«Спостерігається позитивна динаміка в порівнянні з попереднім роком – кількість ДТП знизилась на понад 6%. Але, на жаль, 2 592 людини загинули. Даний показник знизився на майже 9%, але цифра все ж залишається кричущою», – сказав він.

Також за 10 місяців 2021 року кладено понад 4 млн 500 тисяч адміністративних матеріалів, серед яких 113 тисяч – щодо керування у стані сп’яніння. Без наявного посвідчення водія виявили з початку року близько 99 тисяч осіб, 22 тисячі керували автомобілями, бувши позбавленими права керування.

«За цей рік нам вдалося набагато збільшити кількість і присутність приладів автоматичної фіксації. Наразі їх 236 на теренах нашої держави», – повідомив Білошицький.

Сьогодні у Харкові відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.