МВС: в Україні починають працювати додаткові камери автофіксації порушень ПДР

Понад 200 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановлені на дорогах України, повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ. Згідно з повідомленням, ще 23 комплекси запрацюють сьогодні.

А це, зокрема, охоплення чотирьох міст та сімох областей, вказали у відомстві.

«На автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – зауважили в МВС.

Із розташуванням нових приладів можна ознайомитися тут.

У вересні МВС повідомляло, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.