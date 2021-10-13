Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

МВС: в Україні починають працювати додаткові камери автофіксації порушень ПДР

23 нових комплекси запрацюють сьогодні

Понад 200 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановлені на дорогах України, повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ. Згідно з повідомленням, ще 23 комплекси запрацюють сьогодні.

А це, зокрема, охоплення чотирьох міст та сімох областей, вказали у відомстві.

«На автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – зауважили в МВС.

Із розташуванням нових приладів можна ознайомитися тут.

У вересні МВС повідомляло, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG