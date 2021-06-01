Кількість смертей на дорогах зменшилась на 17% – МВС про річницю автофіксації порушень ПДР

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%.

«Рівно рік тому запрацювала система фото- та відеофіксації порушення ПДР. Одне з найголовніших завдань держави та МВС – охорона здоров’я та безпеки наших громадян на дорогах. На цей час встановлено 130 камер відеоспостереження. Всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. Ми очікуємо, що до кінця року будуть докуплені ще потрібні камери і загальна кількість виросте до 400 стаціонарних камер. За загальним планом, до 2024-го року по країні має з’явитися 1500 камер у тих місцях, де зберігається аварійна небезпека», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Крім того, за його словами, до 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі.

«Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР», – сказав Геращенко.

Читайте також: До кінця року в Україні мають встановити близько 400 камер фотовідеофіксації порушень ПДР – МВС

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов, сплачено штрафів на 259 598 532 гривень.

За інформацією Департаменту патрульної поліції, у порівнянні з минулим роком кількість аварій зі смертельними випадками зменшилась на 17%, а кількість ДТП із травмованими – на 14% (загинуло на 133 осіб менше і травмувалося на 1010 осіб менше). Якщо за першу добу запуску системи було зафіксовано понад 57 тисяч правопорушень, то нині ця цифра становить 7 тисяч правопорушень.

1 червня минулого року в Україні запустили систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

Місця встановлення камер можна переглянути на сайті МВС та в додатку «Штрафи ПДР».