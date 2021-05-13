До кінця року в Україні мають встановити близько 400 камер фотовідеофіксації порушень ПДР – МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що до кінця поточного року в Україні мають встановити близько 400 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

«Станом на нині вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року заплановано близько 400. Кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі», – цитує Геращенка сайт МВС.

За словами Геращенка, також МВС спільно з Мінінфраструктури розробляють інтерактивну карту України, де будуть позначені всі ДТП та статистика щодо всіх випадків.

Таким чином, місцева влада зможе реагувати на такі повідомлення та організовувати безпечний рух, вважає Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ додав, що наразі народні депутати розробляють новий проєкт закону, який дозволить використовувати мобільний телефон, як фактор фіксації порушення ДТП на дорозі.

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«Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення», – сказав Геращенко.

1 червня минулого року в Україні запустили систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.