У Києві почала працювати перша камера для фіксації руху смугою для громадського транспорту, повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

«З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера розташована у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36», – анонсував Білошицький 10 лютого.

1 червня 2020 року в Києві запрацювали камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Станом на кінець року перевищення швидкості в Києві та області фіксували 45 камер. 30 грудня почали працювати три камери на Львівщині.

МВС звітує про суттєве зниження дорожньо-транспортних пригод на ділянках, де працюють камери.