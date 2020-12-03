Системою автофіксації виявлено майже 70 іноземців-порушників ПДР, 10 вже сплатили штрафи – МВС

Майже 70 порушників правил дорожнього руху отримали на кордоні копії постанов про накладення адміністративного стягнення завдяки системі автофіксації, повідомляє у четвер пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Майже 70 іноземців вже отримали від співробітників Державної прикордонної служби України копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі. Така норма передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення... При цьому майже 10 порушників цей штраф сплатили», – повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, серед порушників, яким вручені постанови, найбільше громадян Молдови, Білорусі, Росії, а також Польщі. Загалом у базі даних ДПСУ наявна інформація про понад 400 таких порушників, додали у МВС.

Повідомляється, що в разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну іноземцям ухвалюється рішення про заборону в’їзду в Україну.

1 червня в Україні почала активно впроваджуватись система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, спочатку вона запрацювала в Києві та області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками, а пізніше поширилась і на інші регіони. У МВС кажуть, що в місцях, де встановлені камери автофіксації правил дорожнього руху, кількість аварій знизилася втричі.