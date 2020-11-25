За 5 місяців роботи камер автофіксації постанов про порушення ПДР поменшало майже на третину – МВС

За п’ять місяців роботи автоофіксації ситуації на дорогах кількість постанов про порушення правил дорожнього руху знизилася майже на 30 відсотків, повідомив у твітері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює. Невдовзі придбаємо 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні», – повідомив Аваков.

У розміщеній ним інфографіці вказано, що до кінця року будуть встановлені ще 220 камер, ще 300 камер планують закупити і встановити в наступному році.

Читайте також: МВС: динаміка виявлених камерами порушень ПДР іде чітко вниз

1 червня система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. У вересні в МВС звітували, що в місцях, де встановлені камери автофіксації порушень ПДР, кількість аварій знизилася втричі.